Aylığa göz dikmek kabul edilemez!

Emek Servisi

Yargıtay'ın emekli aylıklarına haciz yolunu açan kararına tepkiler büyüyor. Tüm Emeklilerin Sendikası, "Emeklinin üç kuruşluk aylığına göz dikenler, insan onurunu ayaklar altına alıyor" diyerek konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "İktidarın uzun yıllardır sürdürdüğü ekonomi politikaları, milyonlarca emekliyi derin bir yoksulluğa mahkûm etti. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan emekliler, geçinebilmek için bankalardan kredi çekmek zorunda kaldı. Şimdi ise bu krediler üzerinden, emeklinin maaşına haciz konulmasının yolu açılıyor. Bu gelişme kabul edilemez" denildi.

Aylıkların açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar yer aldı: "İktidar, emekliyi nasıl bir sefalet içine sürüklediğini açıklamaya cesaret edemiyor. Emekliler, yalnızca düşük maaşlarla değil; karmaşık, hukuki sorumluluklarla dolu, çoğu zaman anlaşılmaz kredi sözleşmeleriyle de baş başa bırakılıyor. Önerimiz açıktır: Emekliler, kredi sözleşmelerinde ‘Aylığıma haciz konulmasını kabul ediyorum’ gibi ibareler varsa bu sözleşmeleri imzalamamalıdır. Kredi ödeme planları, emekli maaşının dörtte birini aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Emeklilerin insanca yaşama hakkı bir lütuf değil, bir haktır. Bu hak, bankalara da, siyasi iktidara da teslim edilemez. Tüm emeklileri ve kamuoyunu bu konuda duyarlılığa, dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz. Yaşam hakkımızı, onurumuzu ve emeğimizi savunacağız!"