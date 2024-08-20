Aylık diğer gelir ne demek? KYK başvurusunda aylık diğer gelir kısmına ne yazmalı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler KYK başvurusunda aylık diğer gelir kısmına ne yazmalı sorusunu araştırıyor. Yurt başvurusunda aylık diğer gelirin neleri kapsadığı ve ne olduğu öğrenciler tarafından gündeme getirildi. Peki, aylık diğer gelir ne demek? KYK başvurusunda aylık diğer gelir kısmına ne yazmalı? İşte detaylar.

AYLIK DİĞER GELİR NE DEMEK?

KYK başvurusu sırasında sorulan "aylık diğer gelir" sorusu başvuran öğrencinin ailesinin düzenli olarak elde ettiği ek geliri kapsar. Aylık diğer gelir çalışan kişilerin maaşı yani aylık gelir dışındaki kira geliri, tarım gelirleri, serbest meslek kazançları vb. düzenli olarak elde edilen diğer gelirlerdir. KYK bu bilgiye erişerek öğrencinin ailesinin maddi durumu durumunu değerlendirmeyi amaçlar.