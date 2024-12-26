Aylin Coşgun Davası görüldü: İntihar değil cinayet!

Rize Kalkandere’de evli olduğu Üsteğmen Aydın Samet Ekşi’nin de evde bulunduğu sırada başından vurulmuş halde bulunan Aylin Coşgun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Dava, sanık Aydın Samet Ekşinin tutukluluğunun devamı ile birlikte 20 Şubat’a ertelendi.

18 Haziran’da Rize Kalkandere’de evli olduğu Üsteğmen Aydın Samet Ekşi’nin de evde bulunduğu sırada başından vurulmuş halde bulunan Aylin Coşgun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Rize Adliyesinde gerçekleşti.

Rize Adliyesi'nde görülen davada, Aylin Coşgun'un ölümüne ilişkin detaylar incelendi. Duruşmada, olayın aydınlatılması için çeşitli deliller ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Aydın Samet Ekşi, olay sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bugünkü duruşmada, Ekşi'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 20 Şubat tarihinde yapılmasına karar verildi. Aylin Coşgun'un ailesi ve yakınları, adaletin yerini bulmasını umut ettiklerini ifade etti.

Duruşmanın ardından Avukat Ayla Varan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Varan, davada intihar algısının somut delillerle desteklenmediğini belirtti ve bu tür söylemlerin genellikle kadın cinayetlerinde kullanılan bir intihar kılıfı olduğunu ifade etti. Şu ana kadar toplanan delillerin durumun netleşmesine yardımcı olduğunu ve 15 Ocak'ta yapılacak keşif sonrası 20 Şubat'ta gerçekleşecek duruşmanın karar aşaması olabileceğini söyledi.

"İNTİHAR DEĞİL CİNAYET"

Varan, “Bu dosyayla ilgili intihar diye bir algı somut olarak dosyada yok. Bu söyleminin cinayet söyleminin genel bir kadın cinayetlerinde uydurulan bir intihar kılıfı olduğunu biliyorum. Çünkü otelin üçüncü katından kadın düştü, itildi, intihar etti dendiği için ve benzeri olaylarda intihar değil cinayet söylemi kullanıldı ama bizim dosyamız ile ilgili bu söylem gereksiz yersiz bütün meslektaşlarımız sanıyorum ortak fikirdeyiz. Dosya şu andan itibaren bizim açımızdan tecelli etmiş durumda. Şu ana kadar geldiğimiz aşamada tüm deliller neredeyse toplandı. Aylin için bu durum bizler açısından aslında net, 15 Ocak’ta bir keşif yapılacak. 20 Şubat'ta bundan sonraki duruşma olacak artık karar aşaması bize göre. Belirttiğimiz şekilde de olacağına inanıyoruz biz” dedi.

"ARTIK HÜKÜMLÜ SIFATI ALACAK"

Avukat Ahmet Haşim Şener ise, kısa sürede sanığın artık hükümlü sıfatına düşeceğini belirterek “Genelde gelen tanıklar kamu tanığıydı dosyanın ve sanığın kaldığı lojmanda ki asker arkadaşlarıydı. Hepsi de bildiklerini net ve doğru olarak ifade ettiklerini söylediler. Tutanaklarda ki imzaları kendilerine ait olduklarını ve tutanakta yazılan her şeyin doğru olduğunu söylediler. Özellikle savunma iki tane polis arkadaşın soruşturmadan sonraki ifadelerin doğru olmadığı noktasında beyanlarda bulunmaya çalıştı ama kolluk kuvveti arkadaşlar bu tür itirazları kabul etmediler. Kesinlikle sanıkla bir noktaya irtibatlarının olmadığını ve kendiliğinden bu şekilde ifade verdiğini belirttiler bir de meslektaşımın dediği gibi ortak fikrimiz bizce bu sanık sıfatı artık hükümlü sıfatı dönüşecek çok kısa sürede. Keşifler yapılıyor ve hak ettiği müebbet cezasını alacağını fikir birliği içerisindeyiz.”