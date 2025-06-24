Aylin Coşgun davasında karar: Aydın Samet Ekşi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

HABER MERKEZİ

Aylin Coşgun’un ölümüne ilişkin davada, Coşgun'un evli olduğu Aydın Samet Ekşi'ye ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Rize’nin Kalkandere ilçesinde, 18 Haziran 2024 tarihinde evinde başından vurulmuş halde bulunan Aylin Coşgun’un ölümüne ilişkin davada üçüncü duruşma görüldü. Rize Adliyesi’nde gerçekleşen duruşmada, sanık olarak yargılanan Aydın Samet Ekşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, olayın detaylarını yeniden ele aldı. Savcılık tarafından sunulan deliller ile tanık beyanları değerlendirildi. Yapılan yargılama sonunda karar açıklandı. Duruşmayı Aylin Coşgun’un ailesi ve yakınları da takip etti.

Kararın ardından Aylin Coşgun’un ailesi ve yakınları, “Adalet yerini buldu, Aylin artık huzur içinde uyuyabilir” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

18 Haziran 2024’te Rize’nin Kalkandere ilçesinde meydana gelen olayda, Aylin Coşgun evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu. Olay sırasında evde olduğu belirtilen evli olduğu Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.