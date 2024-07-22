Aylin Nazlıaka Bakan Göktaş ile görüştü: Hangi konular gündeme geldi?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Medeni Kanun, 6284 sayılı yasa konusunun ve nüfus artışının gündeme geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aile Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atmayacaklarını söyledi.

Nazlıaka, bugün (22 Temmuz Pazartesi) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Saat 14.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Nazlıaka, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nazlıaka, yarın (23 Temmuz Salı) CHP Genel Merkezi’nde bir basın açıklamasıyla Bakan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktaracağını söyledi.

CHP Kadın Kolları Başkanı, açıklamasında Göktaş ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Özellikle, Medeni Kanun konusunda Göktaş ile benzer fikirlere sahip olduklarına dikkat çekerek "Bizler laik, çağdaş, bilimsel ve karma eğitimden yanayız. Kendisiyle karma eğitim noktasında uzlaştığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

“6284 sayılı yasanın budanmaması konusunda ortaklaşabileceğimizi hissediyorum” diyen Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atmayacaklarına da dikkat çekti.

Nazlıaka, kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin 9. Yargı Paketi’nden ve çıkarıldığını söyledi.

“MEDENİ KANUN KONUSUNDA BİZİMLE BENZER ŞEKİLDE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

Nazlıaka görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Kadın haklarına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’deki tüm kırılgan gruplara dair sorunları ve çözüm önerilerini ilettik. Sayın Bakan bir daha görüşme yapabileceğimizi anlamış olduk. Kendisine teşekkür ediyorum.

Medeni kanun bizler için eşit yurttaşlık bildirgesi niteliğinde. Bizim önemli bir çimentomuz. Burada Adalet Bakanı’nın söylemleri olmuştu daha önce. Kendisi ‘Medeni Kanunu sil baştan yazacağız’ demişti. Bu da biz kadınları teyakkuza geçirmişti. Ancak sayın Bakan’ın da bu konuda bizimle benzer şekilde düşündüğünü gördük, bu mutluluk verici.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı ‘Eğer kız okulları açılırsa birçok aile çocuklarını daha fazla okula gönderir’ demişti. Bizler laik, çağdaş, bilimsel ve karma eğitimden yanayız. Kendisiyle karma eğitim noktasında uzlaştığımızı söyleyebilirim.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ VURGULADIM”

6284 sayılı yasanın budanmaması konusunda ortaklaşabileceğimizi hissediyorum. İstanbul Sözleşmesi’nde asla vazgeçmediğimizi ve vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguladım. Kadınların can simidi olduğunu, kendi alanında hazırlanan altın bir yasa olduğunu vurguladım.

Şüpheli ölümlerin üzerine gidilmesi konusunda bir istişare yaptık sayın bakanla. Bu konuda da önümüzdeki süreçte de birtakım istişareler mümkün diye düşünüyoruz.

Türkiye’deki nüfus artışına dair bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Bunu yarınki basın açıklamasında da daha detaylı bir şekilde aktaracağız. Kadın doğurganlığı üzerinden konuştuk.

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Oldukça yapıcı ve samimi bir görüşme oldu. Bundan sonraki görüşmelerde de bir süreç inşa edebiliriz diye düşünüyorum.

Bizim 9. Yargı Paketi’nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bu kadını tercih hakkıdır. AYM’nin bu konuda verdiği bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda Anayasa’ya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir konudur bu mesele.

Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede 9. Yargı Paketi’nden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim. Özellikle de bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, görüş bildirmiş olan mücadeleci erkeklere, ve partimizin genel başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de bu biz kadınlar açısında olmazsa olmazdı."