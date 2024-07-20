Aylin Nazlıaka, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 22 Temmuz’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelecek.

22 Temmuz’da gerçekleşecek görüşme, TBMM’deki Nöbetçi Bakan odasında yapılacak.

Görüşmede kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere Bakanlığın faaliyet alanlarına yönelik sorun ve çözüm önerileri konuşulacak.