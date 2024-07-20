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Aylin Nazlıaka, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 22 Temmuz’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek.

Siyaset
  • 20.07.2024 11:52
  • Giriş: 20.07.2024 11:52
  • Güncelleme: 20.07.2024 12:08
Kaynak: Haber Merkezi
Aylin Nazlıaka, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelecek.

22 Temmuz’da gerçekleşecek görüşme, TBMM’deki Nöbetçi Bakan odasında yapılacak.

Görüşmede kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere Bakanlığın faaliyet alanlarına yönelik sorun ve çözüm önerileri konuşulacak.

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