Aylin Nazlıaka: "Herkesin eşit, özgür ve adil yaşadığı Türkiye mümkün"

Urla Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Her Kadın Emekçidir Paneli" düzenledi. Panele, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın yanı sıra; CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile ilçe yönetim kurulu ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Eşit Yaşam Derneği Başkanı Saniye Nazik Işık’ın yaptığı panele; Güldem Atabay ve Sibel Suiçmez konuşmacı olarak katıldı.

BALKAN: “YAŞAMAYAN KADININ EMEĞİNDEN SÖZ EDİLEMEZ”

Panelin açılışında konuşan Urla Belediye Başkanı Balkan, kadınların yaşam hakkına vurgu yaparak “Her kadın emekçidir dediğimizde bir hakikatten söz ediyoruz. Bugün dünyada kadın emeği, eşit işe eşit ücret, cam tavanlar, ücret uçurumları konuşuluyor ama biz Türkiye’de bunların yanında kadınların yaşam hakkını konuşuyoruz. Korunmayan kadınları, iyi hal indirimlerini. Kadınların yaşam hakkını güvence altına alamıyorsak hiç konuşmamamız lazım. Çünkü yaşamayan kadının emeğinden bahsedilemez. Kadın haklarını savunmak aynı zamanda cumhuriyetin temel değerlerini savunmaktır. Bu kazanımlar kendiliğinden ortaya çıkmadı ve kendiliğinden korunamazlar. Toplum olarak onları korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak zorundayız. Biz kadın emeğini romantize etmiyoruz, yükü paylaşmak ve imkanı artırmak istiyoruz. Her kadın emekçidir diyerek kadını sürekli dayanmak zorunda bırakmak değil, dayanmak zorunda kalmayacağı bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Urla’da kadınların ekonomik olarak özgür olduğu eşit bir kent yaratmak için çalışıyoruz” dedi.

NAZLIAKA: “KADINLAR SIRF KADIN OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLÜYOR”

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Nazlıaka, yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek cinskırım tehlikesinin var olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün, içinde bulunduğumuz tablo, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönem yaşatıyor. Biz cinskırım var diyoruz. Çünkü ülkede kadınlar, sırf kadın oldukları için katlediliyorlar. Başak Cengiz mesela. Kadınlar sırf kadın olduğu için öldürülüyor, her dört kadından üçü şiddet türlerinden en az birine maruz aklıyor. Ama öyle bir döneme geldik ki aynı gün aynı isimli iki kadın öldürüldü. Fatma Nur Çelik. Şurası bir gerçek. Kızı için mücadele eden Fatmanur Çelik ile birlikte nöbet tuttum. Bana duruşmanın 5 Mayıs’ta olduğunu ve o güne kadar yaşayıp yaşamayacağını bilmediğini söyledi. ‘İstiyorum ki o cani tutuklu yargılansın’ demişti. O gün İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı’na, Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı’na seslendik. Bu kadar mı duymazdan görmezden gelinir? Bu anne ve evlat iktidar tarafından yalnız bırakıldı. Artık yeter! Daha fazla kız kardeşimiz katledilmesin. Karşı çıkmak zorundayız. Biliyoruz ki ancak böyle değiştirebiliriz bu iktidarı. AKP batıyor. Artık CHP güneşi yükselecek ve o güneş herkesi ısıtacak. Hiç kimseyi geride bırakmayacak.”

“MAĞDUR SUÇLAYICILIĞINI REDDEDİYORUZ”

Mevcut iktidarın politikalarıyla mağdur kadınların suçlu gösterilmeye çalışıldığını belirten Nazlıaka, “AKP öyle bir düzen kurdu ki mağdur suçlayıcılık moda oldu. Bakanlık önce anneyi suçladı, sonra derneğe söz söylendi. Yetmedi dün AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis, bir söylemde bulundu. Katilleri yetiştiren de kadınlarmış ve o kadınların hiç mi suçu yokmuş? Ve kendisi Türkiye’de öldürülen erkek sayısının kadın sayısından fazla olduğunu da söyledi. Ama biz bu zihniyeti biliyoruz. Bir kereden bir şey olmaz diyenler, Münevver Karabulut cinayetinde ‘kızını salarsan ya davulcuya ya zurnacıya’ diyenlerden, tecavüze uğrayanın çocuğu doğurmasını ‘çocuğun ne suçu kadar kadın ölsün’ diyenlerden… Biz bu mağdur suçlayıcılığını reddediyoruz. İktidara geldiğimizde bu mağdur suçlayıcılığa da son vereceğiz” diye konuştu.

“CAM TAVANLARI KIRIP ATACAĞIZ”

Sistematik olarak var edilen kadın yoksulluğuna eğitim ve iş hayatı üzerinden değerlendiren Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın yoksulluğu… Son dönemde yoksulluğun yaygınlaşmasını yaşıyoruz. Bugün dünyadaki yoksulların yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye’de de durum farklı değil. Dolayısıyla kadınların istihdamın içerisinde yeterince yer almadığı, eşit işe eşit ücret almadığı, kayıt dışı çalıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. TÜİK bile kadınların eşit işe eşit ücret almadığını itiraf ediyor. Eşitsizlik büyüdükçe kadınların özgürlük mücadelesi de giderek yerlerde sürünüyor. Kadınların özgür olmadığı bir düzen yaratılıyor. AKP yönetiminde karma eğitimden de uzaklaşmaya başladık. Biz laik, çağdaş, bilimsel, karma eğitimi yeniden hayata geçireceğiz. Yoksul ailelerde erkek dayanılacak güç olarak görülürken kız çocukları başkasın evine gelin gidecek kişi olarak görülüyor. Biz kız ve erkeklerin eşit değerde olduğunu göstereceğiz. Bir de cam tavan sorunu var. Bugün Türkiye’de en eşit temsilin olduğu yer akademi dünyası. Kadın araştırma görevlisi oranı yüzde 51 ve erkeklerin yüzde 49. Unvanlar arttıkça oran düşüyor. Dekanlar, rektörlerde bu oran yüzde 6’lara varabiliyor. Biz bu cam tavanları kırıp atacağız.

“DAYANIŞMAYI YÜKSELTMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Bizler biliyoruz ki herkesin eşit özgür ve adil yaşadığı Türkiye mümkün. Bunun için dayanışmayı yükseltmeye ihtiyacımız var. CHP öncelikle mor ve yeşil kamucu dönüşüm başlatacak. Mor dönüşümle kadınların omuzlarındaki yükünü kamusal alana taşıyacağız. Belediyelerimiz, yaşlı bakım evleri, kreşler, kadın danışma merkezleri açıyorlar. Ama bunların merkezi hükümet politikasıyla yaygınlaşması gerekiyor. Her ilde ve nüfusu yüksek olan her ilçede muhakkak olmalı. Kreş çok önemli. Her mahallede olacak. Aile de vergiye tabi olan gelirinin yüzde 6’sından fazlasını ödemeyecek."