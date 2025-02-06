Aylin Yaman Kimdir? CHP Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı
Aylin Yaman kimdir sorusu CHP Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Aylin Yaman kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı!
AYLİN YAMAN KİMDİR?
Aylin Yaman 1967 Ankara doğumlu, Türk tıp doktoru, sağlık yöneticisi ve siyasetçidir. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara milletvekili seçilmiştir.
AYLİN YAMAN'IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1991-1996 – Ankara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi
- 1995 – ABD Wayne State Üniversitesi Hematoloji Departmanı’nda gözlemci
- 2000 – Ankara Güven Hastanesi yönetim kadrosuna katıldı
- 2008-2013 – Güven Hastanesi Başhekimi
- 2013 – Güven Hastanesi Genel Müdürü
- 2018 – Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi
- 2019-2020 – Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı
- 2015 – Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu
- 2018 – CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı
- 2020 (26 Temmuz) – CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sosyal Politikalar Sorumlusu
- 2023 – CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili (28. Dönem TBMM)