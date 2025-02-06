Aylin Yaman Kimdir? CHP Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı

Aylin Yaman kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatı!

AYLİN YAMAN KİMDİR?

Aylin Yaman 1967 Ankara doğumlu, Türk tıp doktoru, sağlık yöneticisi ve siyasetçidir. Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara milletvekili seçilmiştir.

AYLİN YAMAN'IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Aylin Yaman'ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: