AYM, 7 Mayıs'ta 'katliam yasası'nı görüşecek: “Yasa iptal olana dek sokakları terk etmeyeceğiz”

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 7 Mayıs’ta sokakta yaşayan hayvanların toplatılmasının önünü açan yasanın iptali istemini görüşecek olması, yaşam savunucularını yeniden sokağa taşıdı.

Yaşatacağız! Platformu, Kadıköy Süreyya Operası önünde açıklama düzenleyerek, kamuoyuna AYM’yi izlemeye ve iptal kararı çıkması için Ankara’ya gitmeye çağrı yaptı.

Basın açıklamasında ilk olarak dün yaşamını yitiren eski Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder anıldı. Ardından açıklamayı platform adına Zeynep Daniş ve Sevcan Çamlıdağ okudu.

Platform, Anayasa Mahkemesi’ne tepki göstererek şunları söyledi: “AYM’nin katliam yasasını incelemediği bu 9 ayda neler oldu? Hatırlayalım: Erzincan’da, Konya’da, Gebze’de, Ümraniye’de, İğneada’da, Osmaniye’de, Düzce’de, Mamak’ta, Altındağ’da, Silivri’de ve daha birçok yerde çok sayıda hayvan katledildi. Kediler ve köpekler işkence gördü, diri diri toprağa gömüldü.”

2020 yılında öldürülen Pınar Gültekin’i hatırlatan platform temsilcileri, “Köpekleri henüz canlıyken gömdüler, tıpkı 2020 yılında kız kardeşimiz Pınar Gültekin’i varile koyup canlı canlı yakan katil Cemal Metin Avcı gibi, diri diri öldürdüler, işkence ettiler” dedi.

HAYVAN DOSTLARIMIZ KATLEDİLDİ

Hayvanlara yönelik şiddetin sistemli hale getirildiği ve medyanın bu şiddeti körüklediği vurgulanan açıklamada, “Kayda alınamayan nice kötü muamele ve işkence sonucu her gün hayvan dostlarımız katledildi. Medya kuruluşları köpeklerle olan dostane etkileşimlerimizi kötücül şekilde yansıttı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, “Sözümona katliam yasasına ‘muhalif’ CHP, yasa çıkınca kamuoyu baskısını görüp ‘hiçbir belediyemizle bu yasayı uygulamayacağız’ dedi ama dik duramadı” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Katliam yapmıyoruz diye bizleri kandırabileceğini sanan CHP’ye barınakların ölüm kampı olduğunu her fırsatta haykırdık” denildi.

Açıklamada, yasanın çıkış süreci boyunca yürütülen kampanyaya da değinildi: “Anayasa Mahkemesine bir açık mektup yazdık ve ‘yasayı iptal et, hayvanları yaşat’ dedik. Yazdığımız bu açık mektuba 80.000 imza topladık. Bu imzaları AYM’ye teslim ettik. Biz insanları bu utançtan kurtarabiliriz. Anketler halkın yüzde 85’inin yasayı reddettiğini ortaya koydu. Katliam yasası meşru değildir.”

ANKARA’YA ÇAĞRI

7 Mayıs günü Ankara’ya birlikte gitmek üzere otobüsler kaldırılacağı belirtilen açıklama, şu çağrı ile son buldu: “Hayvan dostlarımızın ölüm kalım savaşında tarihi bir gün olacak 7 Mayıs Çarşamba günü çok kalabalık şekilde Ankara’da, AYM önünde olmalı ve bu yasaya karşı güçlü bir ses çıkarmalıyız. Bunun için İstanbul'dan otobüs kaldırarak hep beraber Ankara’ya gideceğiz. Bize ulaşarak otobüste yerinizi ayırtabilirsiniz ya da gelebilecek olan başkaları için askıda bilet desteğinde bulunabilirsiniz. Yaşam hakkı savunucusu olan herkesi, tüm siyasi partileri, sendikaları, emek örgütlerini, feminist örgütleri, çocuk hakkı örgütlerini, LGBTİ+ örgütlerini, göçmen dayanışma platformlarını sokakta yaşayan hayvanlar için verdiğimiz mücadelede bizlerle dayanışmaya, direnişimize omuz vermeye çağırıyoruz. 7 Mayıs Çarşamba günü hep beraber Anayasa Mahkemesi önünde haykıralım: Yıllardır birlikte yaşadığımız mahalle komşularımız, dostlarımız, canlarımız her zaman bizim yanımızdaydı. Şimdi ise sıra bizde. Onları katliam katliam yasasına teslim etmeyeceğiz. Dostlarımızı hep birlikte yaşatacağız. Onlar öldürmek istiyor, biz mutlaka ama mutlaka yaşatacağız.”