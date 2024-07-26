AYM, basın açıklaması nedeniyle öğretmene verilen disiplin cezasına 'hak ihlali' dedi

AYM, Eğitim Sen üyesi öğretmene yaptığı basın açıklaması nedeniyle disiplin cezası verilmesini 'sendikal hakkın ihlali' olarak değerlendirdi. Mahkeme, 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Eğitim Sen'in Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen üyelerine destek olmak için yaptığı basın açıklamasını okuduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan öğretmen E.K.'nin başvurusunu karara bağladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim Sen, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen üyelerine destek olmak amacıyla 3 Aralık 2016 yılında Adana Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapmıştı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen üyesi öğretmen E.K., hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" iddiasıyla disiplin soruşturması başlatmıştı.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, öğretmen E.K.'yı haklı bularak sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine ve E.K.'ya 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim Sen, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen üyelerine destek olmak amacıyla 3 Aralık 2016 yılında Adana Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen üyesi öğretmen E.K., hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı.

Öğretmen E.K., soruşturma sonucu kendisine verilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme, eylemin sübuta erdiğini belirterek başvurucu E.K.'un itirazını reddetti.

Bunun üzerine öğretmen E.K., Anayasa Mahkemesi'ne 5 Nisan 2019 tarihinde bireysel başvuruda bulundu.