AYM Başkanı Özkaya, bireysel başvuru sayısını açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” toplantısının açılışında konuştu.

Bireysel başvuru yolunun 23 Eylül 2012'den bu yana fiilen kullanıldığını anımsatan Özkaya, bugüne kadar AYM'ye 702 bin 53 bireysel başvuru yapıldığını, bunların 600 bin 14’ünün karara bağlandığını bildirdi.

Bunların 531 bin 134’ünü kabul edilebilirlik kriterlerinden birini veya birkaçını taşımaması nedeniyle verilen "kabul edilemezlik" kararlarının oluşturduğunu aktaran Özkaya, "Belirtilen durumla birlikte 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar mahkememiz tarafından toplam 81 bin 841 ihlal kararı verilmiştir. Bunların 56 bin 443’ü makul sürede yargılanma hakkına ilişkindir ve başvuruculara bir miktar manevi tazminat verilmesi ile sonuçlanan ihlal kararlarıdır. Adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü gibi 19 değişik hak grubundan dosya bazlı verilmiş ihlal kararı sayısı 23 bin 914; hak bazlı verilen ihlal kararı sayısı ise 25 bin 398’dir. Mahkememiz kayıtlarına göre bu kararlardan bugün itibarıyla icra süreci henüz tamamlanmamış olanların sayısı 84’tür” diye konuştu.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI" VURGUSU

Adalet dağıtımında en temel sorumluluğun hakkaniyete uygun şekilde, bağımsız ve tarafsız davranmak olduğuna işaret eden Özkaya, şunları kaydetti: