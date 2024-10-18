AYM Başkanı Özkaya'dan 'Can Atalay' açıklaması: Takvim veremiyorum ama çok uzamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Ankara'da bir otelde "Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özkaya, HDP'nin kapatılması çerçevesinde görülen davanın uzamasına ilişkin, dosyaların inceleme aşamasında olduğunu belirtti.

Özkaya, "HDP kapatma davasında raportörün esas incelemesi sürüyor. HDP davasının bugüne kadarki davalardan iddianamenin niteliği itibarıyla önemli bir farkı var. İddianamede 3 binden fazla kovuşturma ve soruşturma dosyası delil olarak gösteriliyor. Bu adli dosyaların bazıları da hala devam ediyor. Raportör gerekli güncellemeleri yapıyor. 1 yıl 6 aydır raportör incelemesi sürüyor. HDP kapatma davasında esas inceleme raporunun henüz tamamlanmamış olmasının esas sebebi bu" dedi.

BAHÇELİ'NİN AYM SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM'ye karşı söylemlerine ilişkin konuşan Özkaya, "Anayasa Mahkemesi kararları ile yoluna devam ediyor. Bu tür tartışmalarla ilgili yorum yapmayacağım" ifadesini kullandı.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Özkaya, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin bireysel kararları bağlayıcı mıdır?" sorusunu, "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla söylemiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Can Atalay ile ilgili verdiğimiz son kararda bu sorunun cevabı açık bir şekilde verildi. Bütün akademik camia bu konuda hemfikirdir. Aksi yapılan yorumlar münferit bir görüş olarak değerlendirilebilir" diye yanıtladı.

Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay'a ilişkin yargı kararına uyulmaması üzerine yapılan 3. başvuru ile Gezi Davası'nda yapılan bireysel başvuruların ne zaman gündeme alınacağı sorusuna Özkaya, "Dosyalar hazır olduğunda incelenir hale geldiğinde değerlendirilecek. Takvim veremiyorum ama çok uzamaz" cevabını verdi.

YARGITAY İLE GERİLİM

Yargıtay ile AYM arasında yaşanan gerginliğe değinen Özkaya, "İki yüksek yargı kurumunun bu tür tartışmalar hakkında konuşmasını doğru bulmuyorum. AYM'nin bireysel başvurularda ihlal kararı oranı yüzde 3 seviyelerinde. Bu da AYM'nin iddia edildiğinin temyiz işlemi yapmadığının önemli bir göstergesi. AYM, vereceği bir kararda Yargıtay'da içtihat değişikliğine neden olacaksa o dosyada artık Yargıtay ile görüşme yapıyor. Arada yeni dönemde böyle bir mekanizma kuruldu. Yargıtay'ın ön dosya ile ilgili görüşü de alınıyor" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI YASASI

'Sokak Hayvanları' yasasına da değinen Özkaya, "Konu ile ilgili raportöre talimat verdik. 'Elindeki dosyaları bir kenara bırak bu dosyaya yoğunlaş' dedik. Rapor tamamlandığında bekletmeksizin gündeme alınacak. Bu konunun kamuoyu gündeminden çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.