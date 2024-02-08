AYM Başkanı Zühtü Arslan konuştu, Erdoğan dinledi

AYM Başkanı Zühtü Arslan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, "Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Yılmaz Akçil için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

Törene, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, yemin töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmamasına vurgu yapan Arslan, "Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yorumdan sonra görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini ve temeli yoktur" ifadelerini kullandı.

"AYM'YE ANAYASA VE KANUNLARLA YÜKLENEN YÜKÜMLÜLÜK"

Arslan, şöyle devam etti: "Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi, ihlalin tespiti yanında, bu tespitin bu ihlalin nasıl giderileceğini ve ihlalin sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır.. Bu Anayasa Mahkemesi'ne anayasa ve kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür."

"KARARLARA UYULMASI ANAYASAL ZORUNLULUK"

"İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa bu yargı kararının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır" diyen Arslan, şunları söyledi:

"Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, bunlara katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."