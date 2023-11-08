AYM, bugün Sansür Yasası'nı görüşecek: Gazeteciler, Anayasa Mahkemesi önünde nöbette

CHP'nin iptali için başvurduğu Sansür Yasası, bugün AYM'de görüşülecek. Gazeteciler ise maddenin iptali için AYM önünde nöbette. Açıklama öncesi konuşan gazeteci Tolga Şardan, "Gazetecilerin önünü kapatmak yerine, açılması gerekiyor" dedi.

Meclis’ten geçtiğinden beri çok sayıda gazeteci hakkında soruşturma açılmasına neden olan ve son olarak T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklamasına gerekçe yapılan ‘Sansür Yasası’, CHP'nin başvurusu üzerine bugün Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) bugün görüşülecek.

Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen’den oluşan basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi suçlanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için AYM önünde nöbette.

TOLGA ŞARDAN: BU MESLEK SAYESİNDE HAYATTAYIZ

MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'Yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp ardından serbest bırakılan T24 yazarı Tolga Şardan da AYM önündeki açıklamaya katıldı.

Şardan burada yaptığı açıklamada, "Daha önce gözaltına alınıp tutuklanırken söylemiştim. Nihayetinde biz hepimiz gazeteciyiz. Bu meslek sayesinde hayattayız. Benim yaşadığım ilk değil. Daha önce de meslektaşlarımız, meslek büyüklerimiz bu süreçleri yaşadılar. Biz maalesef farklı süreçlerin altında kalan, ezilen bir meslek grubu olarak bu süreçleri yaşıyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası’nın maddelerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüşüyor. Meslek örgütleri olarak AYM önündeyiz. #BizGazeteciyizOKadar pic.twitter.com/Pt7kMuY3gl — Özlem Akarsu Çelik (@oakarsucelik) November 8, 2023

AYM'nin görüşülecek Sansür Yasası ile ilgili sağduyulu bir karar vereceğini umduğunu belirten Şardan, "Vereceği sağduyu karar sadece mesleğimiz için değil toplumun genel beklentisi açısından da çok önemli. Toplumun biraz daha rahatlamaya ihtiyacı var. Doğru habere, doğru bilgiye ihtiyacı var. Dolayısıyla, gazetecilerin önünü kapatmak yerine, altını çizerek söylüyorum gazetecilik yapan gazetecilerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'DEZENFORMASYON MADDESİNİ TARİHİN ÇÖP SEPETİNE BİRLİKTE ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Basın meslek örgütleri şu çağrıyı yapmıştı:

"Yaklaşık iki yıldır ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü gündeminin ilk sırasında yer alan sözde dezenformasyon yasası için 8 Kasım Çarşamba son gün!

Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor. Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki 'Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' ile karşılayacak.

Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent’te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünü savunan tüm meslektaşlarımızı, okurlarımızı, sansürü kabul etmeyen demokrasi taraftarlarını sessiz protestomuza ve serbest kürsüye davet ediyoruz. Sözde dezenformasyon maddesini tarihin çöp sepetine birlikte atmaya çağırıyoruz."

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS ÖNGÖRÜYOR

Kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.