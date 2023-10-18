AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde tutulan TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmek için 25 Ekim'e gün verdi.

Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen ve Gezi Davası'nda aldığı ceza Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Elim Çarşamba günü görüşecek.

AYM, Atalay'ın başvurusunu 12 Ekim'de görüşecekti ancak bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, toplantı öncesinde başvuruya ilişkin çalışmasını tamamlayan AYM raportörü, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirmişti.

Atalay hakkında yapılan bireysel başvuruda, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan 8 sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davasında Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Can Atalay, cezaevinde tutuklu bulunurken 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın yasama dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi talebini reddetti. Daire, 28 Eylül 2023 tarihinde Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mader, Tayfun Kahraman'ın cezasını da onadı.