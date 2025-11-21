AYM'de 'Ahmet Özer' gündemi: Göreve iade edilecek mi?

Anayasa Mahkemesi (AYM), tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında haziran ayında anayasa aykırı şekilde görevden uzaklaştırıldığına ilişkin yapılan iptal davasını gündemine aldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırlamasına ilişkin karara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştı.

Mahkeme bu davada Belediye Kanunu’nun 46/2. maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. "Ssomut norm denetimi" yapılmasını talep etmişti.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından söz konusu başvuru ile ilgili açıklama yaptı. Ersöz'ün açıklamasına göre, AYM haziran ayında yapılan başvuruyu gündeme aldı.

Ersöz, paylaşımında, AYM'nin anayasaya aykırılık kararı vermesi durumunda haklarında kayyum tedbiri uygulanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in doğrudan göreve dönmesinin, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise belediye meclisinden seçilecek bir başkanvekilinin görev yapmasının da mümkün olabileceğini ifade etti.