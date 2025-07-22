AYM'den CHP'nin "HSK üye seçimi" başvurusu hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu “görevsizlik" nedeniyle reddetti.

TBMM Genel Kurulu’nda, 21 Mayıs'ta 5 HSK üyeliği için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçildi.

Seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu belirten CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, 5 kurul üyesinin seçimine ilişkin TBMM Genel Kurulu işleminin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

11 ÜYENİN KARŞI OYUYLA REDDEDİLDİ

AYM Genel Kurulu, CHP’nin başvurusunun ilk incelemesini yaptı.

İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.