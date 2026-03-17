AYM'den dikkat çeken hüküm: Erdoğan'ın aldığı karar iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bir hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete’nin 17 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile birlikte 124 milletvekilinin başvurusu üzerine, 5 Nisan 2024 tarihli ve (159) numaralı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin bazı hükümleri Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla incelendi.

YETKİ YÖNÜNDEN AYKIRILIK

Mahkeme, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarının ihdas edilerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenmesini konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı buldu. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin iptaline karar verildi.

AYM, üniversitelerin teşkilat yapısı ve kadro düzenlemelerinin Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, bu alanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamayacağını değerlendirdi.

Mahkeme, kararnamenin ekli listesinde yer alan diğer kurumlara ilişkin kadro düzenlemeleri yönünden ise iptal talebini reddetti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararda ayrıca iptal hükmünün doğuracağı hukuki boşluğun kamu yararını zedelememesi amacıyla, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedildi.