AYM'den, göreve iade edilen kamu görevlisinin tazminat isteyemeyeceğine ilişkin düzenlemeye iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka bir KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine ilişkin hükmü iptal etti.

AYM'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Ankara 22. İdare Mahkemesi, kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilen davacının uğradığı manevi zararın tazmini talebiyle açılan davada, 31 Ekim 2018 tarihli ve 7150 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 5. cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiğinden bahisle AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda "OHAL KHK'si ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine" ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Kararda, AYM'nin OHAL KHK'si ile doğrudan kamu görevinden çıkarılıp, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Kamisyonu tarafından göreve iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarına ilişkin hükmü iptal ettiği anımsatıldı.

OHAL tedbirleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanların komisyonca göreve iade edilmelerinin, bu kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatlarının belirlenemediği ve hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıklarının idare tarafından tespiti anlamına geldiği aktarılan kararda, "İtiraz konusu kural bakımından da söz konusu karardan ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 40. maddesine aykırıdır, iptali gerekir" denildi.

Anayasa'nın 40. maddesinde, "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da kanuna göre, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır" hükmü bulunuyor.