AYM'den heyet değişikliği için ihlal kararı: CHP, 'ahmak davası' için çağrı yaptı

Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkemelerde heyetlerin değiştirilmesine ilişkin dikkati çeken bir karara imza attı.

AYM, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek, kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Söz konusu AYM kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'da 'tefecilik, tehdit, hakaret ve bedelsiz senedi kullanma' suçlamasıyla iddianame düzenlenen bir kişiye tefecilik suçundan 2 yıl 11 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası; nitelikli yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı kişi hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün ise açıklanması geri bırakıldı. Kişiye diğer suçlardan ise beraat verildi.

Bunun üzerine sanık, istinafa başvurdu. Başvuru dilekçesinde diğerlerinin yanı sıra duruşmaları yöneten, tanıklara soru soran, onları dinleyen mahkeme heyeti ile mahkumiyet kararını veren heyetin farklı olduğunu, bu durumun 'yüz yüzelik' ve 'doğrudan doğruyalık' ilkelerini ihlal ettiği iddia edildi.

İstinaf, başvuruyu esastan reddetti. Sanık ise bunun üzerine AYM'ye başvurdu.

AYM, 'hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine' ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle karar verdi.

CHP'DEN ÇAĞRI: AHMAK DAVASI İÇİN UYGULANSIN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AYM kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Anayasa Mahkemesi, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek, kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti" anımsatmasında bulunan Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'ahmak davası' ile ilgili şu çağrıda bulundu:

"Adil yargılanma hakkı kapsamındaki 'hakkaniyete uygun yargılama' hakkının ihlal edildiğine dair verilen bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava başta olmak üzere sadece dosya okunarak verilen tüm kararlar için uygulanarak, adil yargılanma derhal sağlanmalıdır!"

Anayasa Mahkemesi, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek, kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

Adil yargılanma hakkı kapsamındaki "hakkaniyete uygun yargılama" hakkının ihlal edildiğine dair verilen bu karar,… — Murat Emir (@muratemirchp) November 15, 2024