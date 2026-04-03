AYM'den iptal kararı: Vergi mükelleflerini ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), vergi mükelleflerine yönelik elektronik tebligat sisteminin usul ve esaslarını belirleme yetkisine ilişkin düzenlemenin bir bölümünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve idareye geniş takdir alanı tanıyan hükmün ilgili kısmını geçersiz saydı.

İptal kararının, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik tebligat kapsamında mükelleflere zorunlu elektronik adres tahsis etme ve tebligat süreçlerini belirleme yetkisi veriyordu. Ancak başvuruda, bu yetkinin sınırlarının açık şekilde çizilmediği, mükellefler üzerinde orantısız yük oluşturabileceği ve hak kayıplarına yol açabileceği savunuldu.

Anayasa Mahkemesi değerlendirmesinde, elektronik tebligatın dava açma sürelerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Tebligatın yapılmasıyla birlikte yargı sürecine ilişkin sürelerin işlemeye başladığını belirten Mahkeme, bu durumun mahkemeye erişim hakkı üzerinde sınırlayıcı bir etki doğurabileceğini vurguladı.

Kararda ayrıca, idareye verilen yetkinin sınırlarının kanunla açık biçimde düzenlenmemesinin hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğu ifade edildi. Elektronik adres zorunluluğu ve tebligat usullerine ilişkin temel çerçevenin doğrudan kanunda belirlenmesi gerektiği belirtilerek, ilgili hükmün bu gerekçelerle Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedildi.