AYM'den 'katliam yasası'nın iptal istemine ret: Yurttaşlar protesto etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarına ilişkin yasal düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

AKP'nin hazırladığı 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, kanunun iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi.

KARARI PROTESTO EDENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından, sabah saatlerinden bu yana AYM'nin karşısında Ahlatlıbel Parkı'nda bekleyen yaşam savunucuları, karara tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin protokol ana giriş kapısına geçmek isteyen yurttaşlara polis engel olmaya çalıştı. Mahkemenin bulunduğu karşı yola geçmelerine izin verilmeyen eylemciler, yolu da trafiğe kapatmak istedi.

Polisin müdahalesine rağmen Anayasa Mahkemesi ana bina girişine geçen bazı kişilerle polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bazı yaşam savunucularının ağladığı görüldü, bazıları sloganlar atarak kararı protesto etti. Yaşam savunucuları, Yüksek Mahkeme önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

KANUN NEYİ İÇERİYOR?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.