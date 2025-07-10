AYM'den kayyum düzenlemesine ilk inceleme: İptal istemi esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, belediyelere kayyum görevlendirilmesini öngören düzenlemenin iptali istemli başvuruda eksiklik tespit etti. İptal istemi, eksikliklerin tamamlanmasının ardından esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanması işlemlerinin iptali için açılan davada, uygulama konusu olan ''bir belediye başkanının terör suçuyla tutuklanması durumunda yerine kayyum atanmasını'' öngören Belediye Kanunu'nun ilgili fıkrasının, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla iptal başvurusunda bulunmuştu.

Başvuruda, terör suçuyla yargılanan veya tutuklanan Belediye Başkanının yerine İçişleri Bakanlığı ya da Vali tarafından kayyum atanması düzenlemesini içeren Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine 2016’da, 6758 sayılı Kanunun 34. maddesiyle eklenen 2'nci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülmüştü.

İptali istenen düzenleme, ''... Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir'' hükmünü içeriyor.

GENEL KURUL BAŞVURUDA EKSİKLİK TESPİT ETTİ

Yüksek Mahkeme, başvurunun ilk incelemesini yaptı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruda eksiklik tespit etti.

Genel Kurul, iptali istenen düzenlemenin birinci cümlesinde yer alan ''... başkan vekili ya da meclis üyesi…'' ibareleri yönünden, İdare Mahkemesinin baktığı davada uygulanacak kural niteliğinde olmadığından, başvurunun, mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verdi.

Düzenlemenin ikinci cümlesinin, ''Anayasa’nın hangi maddelerine, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayr ayrı ve gerekçeleriyle birlikte açıkça gösterilmediğini'' tespit eden Yüksek Mahkeme, ikinci cümleye ilişkin başvuruyu, yönteme uygun olmaması nedeniyle esas incelemeye geçilmeksizin reddetti.

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemenin birinci cümlesinde yer alan, ''belediye başkanının terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması hallerinde yerine, 46. maddedeki makamlarca (İçişleri Bakanı) görevlendirme yapılmasını'' öngören ibarelerinin, uygulanacak kural niteliğinde olduğundan esasının incelenmesine hükmetti.

Eksikliklerin giderilmesinin ardından esasa ilişkin rapor hazırlandıktan sonra düzenlemenin iptal istemi esastan görüşülerek karara bağlanacak.