AYM'den Kırıkkanat ve Alçı'nın 'taze kaşar' davasında 'hak ihlali' kararı

AYM, 11 yıl önce Nagehan Alçı'ya yönelik sosyal medya hesabından yayımladığı "Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış” paylaşımı nedeniyle yazar Mine Kırıkkanat'a hakaret suçu gerekçesiyle verilen para cezasında 'hak ihlali' kararı verdi. Mahkeme, Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi, yazara 10 bin lira da tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) gazeteci Nagehan Alçı hakkında "Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış" tweeti gerekçesiyle yazar Mine Kırıkkanat’ın hakaret suçundan ceza almasına ilişkin kararını açıkladı.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Nagehan Alçı’nın 2013 yılında bir televizyon kanalında sunduğu programın yayından kaldırılması üzerine bir Twitter kullanıcısı, "Gündüzleri kaynım bana kaydı, akşamları Fidan kalsın mı? Ne yapsa olmuyor işte!" şeklinde bir paylaşımda bulunmuş, yazar Mine Kırıkkanat ise bu paylaşımı alıntılayarak "Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış" ifadesini kullanmıştı.

Nagehan Alçı’nın şikâyeti üzerine 2014 yılında İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Kırıkkanat’ın "alenen hakaret" suçundan 2 bin 610 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

"KAŞARLANMAK ANLAMINDA ELEŞTİRDİM"

Kırıkkanat cezanın üzerine aynı yıl AYM'ye başvurdu. Başvurusunda, şikâyete konu paylaşımın eleştirel mahiyette olduğunu belirten Kırıkkanat, "kaşar" ifadesinin "çok deneyim kazanmak veya hoşa gitmeyen bir harekete ya da bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymaz hâle gelmek anlamındaki ‘kaşarlanmak’ olarak kullanıldığını" ifade etti. "Kaşarlanmak" ifadesiyle Nagehan Alçı’nın programını eleştirdiğini ancak mahkemenin gerekçe açıklamadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

"HANGİ ANLAMDA KULLANILDIĞI TARTIŞILMAMIŞ"

Başvuruyu değerlendiren AYM Birinci Bölümü, Kırıkkanat’ın iddialarına rağmen mahkemenin, söz konusu ifadenin hangi anlamda kullanıldığını, ifadenin nedenini, Kırıkkanat’ın Nagehan Alçı’yı ne şekilde rencide ettiğini ve Alçı’nın önceki davranışları nedeniyle kendisine yöneltilen sözlere katlanması gerekip gerekmediğini tartışmaksızın hakaret suçundan mahkûm ettiğini belirtti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Mahkemenin, Mine Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğü ile Nagehan Alçı’nın şeref ve itibarın korunması arasında bir denge kurmaya çalışmadığını vurgulayan AYM, Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderen AYM, Mine Kırıkkanat’a 10 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.