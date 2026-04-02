AYM'den kritik karar: TFF’nin birçok yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yer alan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin de aralarında bulunduğu bazı hükümleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, CHP, 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu, söz konusu kanunda yer alan bazı düzenlemelerin iptaline karar verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YETKİSİ İPTAL EDİLDİ

Buna göre, Kanun'un 3. maddesinin 4. fıkrasında yer alan, "spor kulüplerinin tüzel kişilik kazanabilmesini İçişleri Bakanlığının tescil şartına bağlayan" düzenleme, Anayasa'da "herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip olduğu" güvencesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Kanun'un 23. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Profesyonel sporcunun statüsü ile hak ve yükümlülükleri, faaliyette bulunduğu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından belirlenir" hükmü de Yüksek Mahkemece iptal edildi.

Mahkemenin iptal gerekçesinde, sporcuların da çalışma hakkı kapsamında statüsü ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususların yeterli bir açıklıkta düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Düzenlemenin, sporcuların, faaliyette bulundukları spor dalına ilişkin federasyona takdir yetkisi tanıdığı ve temel haklarını, özgürlüklerini sınırladığı belirtilen kararda, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu bildirildi.

Kanun'un 32. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "Disiplin ihlali oluşturacak fiiller ve disiplin yargılamasının temel usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü, ilgili düzenlemenin kanunla yapılması gerektiği belirtilerek iptal edildi.

Spor federasyonlarının görev ve yetkilerine ilişkin, Kanun'un 38. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yapmak." hükmü de, bu yöndeki düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği belirtilerek iptal edildi.

TAHKİM KURULU ARTIK TFF YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENEMEYECEK

AYM, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6. maddesinde yapılan değişiklik hakkında da norm denetimi incelemesini gerçekleştirdi.

İlgili düzenlemenin iptal isteminde, "TFF Tahkim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu tarafından seçileceği ve görevlendirilen üyelerin görevlendirilmelerine dair Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yemin ederek göreve başlayacaklarının" hüküm altına alındığı, bunun Kurul'un tarafsızlık ve bağımsızlığına aykırı olduğu ileri sürüldü.

AYM'nin kararında, Tahkim Kurulunun, tahkim mercii olduğu, Kurul'un çözmekle yetkili olduğu uyuşmazlıkların taraflarının kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, hakemler ve bu kişiler ile TFF arasındaki uyuşmazlıklar olduğu anımsatıldı.

Bu durumun, futbolun tüm paydaşları arasında adil dengeyi sağlayacak güvenceleri içermediği aktarılan kararda, "Kurallar kapsamında Tahkim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinin bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkıyla bağdaştığı söylenemez. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar vermiştir" değerlendirmesine yer verildi.