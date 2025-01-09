AYM'den 'örgüt adına suç işlemek' düzenlemesine bir iptal daha

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında anayasaya aykırı bularak iptal ettiği ancak 8. Yargı Paketi’yle 10 ay önce yeniden düzenlemeye gidilen “örgüt adına suç işleme" kuralını da iptal etti.

Böylece, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemeyi" hükme bağlayan düzenleme ikinci kez iptal edilmiş oldu.

Gerekçede, kuralların daha önce iptal edilen hükümle aynı sonuçları doğuracağı, kurallarda yer alan örgüt adına işlenen suç ibaresinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, 2023'te verdiği iptal kararının ardından yeniden düzenlenen "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" hükmünün iptal istemini görüştü.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, düzenlemenin iptali için Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz yoluna başvurdu, CHP de yeniden düzenlenen hükmün iptalini istedi.

Başvuruları birlikte ele alan Yüksek Mahkeme,TCK'nin, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçuna ilişkin kuralın iptaline, iptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Gerekçede, itiraz ve dava konusu kuralların örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarına ilişkin olduğu, kamuoyunda 8'inci yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte kurallarla örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiillerinin bağımsız suçlar olarak düzenlendiği, kurallarda suçların yaptırımına da yer verildiği belirtildi.

Ancak yeni düzenlemede, iptal edilen cümleye konu suçun unsurlarının içerik ve kapsam bakımından aynı olduğunun anlaşıldığı vurgulanan gerekçede, "Yasama organınca, Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararındaki tespitler ışığında temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal güvenceler gözetilerek bir düzenleme yapılmadığı, bu nedenle kuralların iptal edilen hükümle aynı sonuçları doğuracağı kuşkusuzdur. Bu kapsamda kurallarda yer alan örgüt adına işlenen suç ibaresinin belirsiz olduğu ve kuralların kanunilik şartını taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır." tespiti yapıldı.

Kanun koyucunun anayasal ilkelere bağlı kalmak şartıyla örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemenin suç sayılıp sayılmayacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımıyla karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edileceği konusunda takdir yetkisinin bulunduğu kaydedilen gerekçede, "Bununla birlikte anılan suça yer verilecekse Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki tespitler dikkate alınarak yeniden düzenlenme yapılması gerekmektedir" denildi.