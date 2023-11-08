AYM'den "sansür yasası" kararı

AYM, sansür yasasında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 6'ya karşı 8 oyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen "Dezenformasyonla mücadele yasası"nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezası verilmesini öngören maddesinin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti.

Karar, 6'ya karşı 8 oyla alındı.

Basın meslek örgütleri, karar öncesi AYM karşısında nöbet başlatmış, Meclis'ten daha çok sosyal medyadaki sahte hesaplar ve bot hesaplarla mücadele gerekçesiyle geçirilen yasanın gazetecilere yönelik baskı ve yargı tehdidi haline getirildiğine vurgu yapılmıştı.

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