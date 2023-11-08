Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

AYM'den "sansür yasası" kararı

AYM, sansür yasasında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 6'ya karşı 8 oyla reddetti.

Güncel
  • 08.11.2023 16:06
  • Giriş: 08.11.2023 16:06
  • Güncelleme: 08.11.2023 16:18
AYM'den "sansür yasası" kararı
Fotoğraf: Depophotos

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen "Dezenformasyonla mücadele yasası"nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezası verilmesini öngören maddesinin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti.

Karar, 6'ya karşı 8 oyla alındı.

Basın meslek örgütleri, karar öncesi AYM karşısında nöbet başlatmış, Meclis'ten daha çok sosyal medyadaki sahte hesaplar ve bot hesaplarla mücadele gerekçesiyle geçirilen yasanın gazetecilere yönelik baskı ve yargı tehdidi haline getirildiğine vurgu yapılmıştı.

AYM, bugün Sansür Yasasını görüşecek: Gazeteciler, Anayasa Mahkemesi önünde nöbette

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol

 

 

 