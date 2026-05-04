AYM'den SEGBİS kararı: Savunma hakkı ihlali

Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Şubat’ta Ankara’da gözaltına alındı. Uludağ, 20 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’nde savcı ve hakimliğe çıkarılarak tutuklandı.

Uludağ hakkında İstanbul’daki mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara’ya gönderdi. Toplam 19 yıla kadar hapsi istenen Uludağ için Ankara Adliyesi'nde 21 Mayıs’a duruşma günü verildi.

SEVK TALEBİ BEKLEMEDE

Gazeteci Uludağ, 72 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ankara’ya naklini istedi. Uludağ’ın talebi henüz karşılanmazken Ankara’daki mahkeme, Uludağ’ın duruşmaya Silivri’den SEGBİS yoluyla bağlanmasına karar verdi. Karara tepki gösteren Uludağ, “Hâkimi görmeden savunma mı olur?” diye sordu.

AYM'DEN EMSAL KARAR

Uludağ’a yönelik kararların ardından gözler, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) emsal niteliğindeki SEGBİS kararlarına çevrildi. Yüksek Mahkeme’ye taşınan bir dosyada, talep dışında SEGBİS ile duruşmaya katılımın, “Adil yargılanma hakkına müdahale” olarak nitelendirildiği görüldü.

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde kalan hükümlünün, hastaneye götürülürken ring aracındaki kamerayı peçeteyle kapattığı tespit edildi. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan hükümlü, dört gün hücre cezasına çarptırıldı. Hücre cezasına itiraz için Kırıkkale İnfaz Hâkimliğine başvuruldu. Mahkeme, duruşma yapılması ve hükümlünün duruşmaya SEGBİS ile katılmasına yönünde karar aldı.

Kararın ardından hükümlü, duruşma tebligatının kendisine geç yapıldığını belirterek avukatıyla savunma için ek süre istedi ve SEGBİS ile savunma yapmak istemediğini kaydetti. Ek süre talebini kabul eden mahkeme, SEGBİS itirazını ise reddetti. İkinci duruşmada hükümlü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar süre istedi ancak mahkeme, “Daha önce süre verilmiş olması” gerekçesiyle bu talebi de geri çevirdi. Hükümlünün, “Yüz yüze ifade isteği” de mahkeme tarafından olumsuz karşılandı.

AYM’DEN İHLAL KARARI

İnfaz Hakimliğinin kararının ardından hükümlü, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Kararı değerlendiren Yüksek Mahkeme, “Duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiği” iddiasını kabul edilebilir buldu. Dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından, “Duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine” hükmedildi. AYM’nin kararında, duruşmada hazır bulunma hakkının Anayasa’nın 36’ıncı maddesi güvence altına alındığı vurgulandı.