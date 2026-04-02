AYM'den Tayfun Kahraman hakkında bir ihlal kararı daha

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda önemli bir gelişme yaşandı.

Konuyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bir kez daha oy birliğiyle ihlal kararı verdi. Kahraman'ın, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan "bireysel başvuru hakkı" ile Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının" ihlal edildiğine karar verildi.

OY BİRLİĞİYLE YENİDEN İHLAL

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararı, oy birliğiyle aldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE VERİLEN İHLAL VE YENİDEN YARGILAMA KARARI UYGULANMAMIŞTI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 31 Temmuz 2025'te, Tayfun Kahraman hakkında ihlal ve yeniden yargılama kararı vermiş, Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası tahliye başvuru yapılmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayarak, "Anayasa Mahkemesi'nin olağan kanun yollarında ele alınması gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapamayacağı, Anayasa Mahkemesi'nin bir temyiz ya da istinaf mahkemesi olmadığı" gerekçesiyle tahliye talebini reddetmişti. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararına yapılan itirazlardan da sonuç alınamamıştı.

NE OLMUŞTU?

Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, "bireysel başvuru hakkı" ile "adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurmuştu.