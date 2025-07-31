AYM'den Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, karar oy çokluğu ile alındı.

Kahraman, Gezi davasında yeniden yargılanacak.

YARGILAMA SÜRECİ

Şehir plancısı Tayfun Kahraman, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarında Taksim Dayanışması adına aktif rol almıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022 tarihli kararıyla Kahraman’ı, aralarında Can Atalay ve Mine Özerden’in de bulunduğu diğer sanıklarla birlikte, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan" 18 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklanmasına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022’de yerel mahkeme kararını onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 28 Eylül 2023’te hükmü kesinleştirerek infaz sürecini başlattı.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği son kararla birlikte, dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilecek. Bu süreçte Kahraman’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağına dair nihai karar, yeniden yargılamayı yürütecek mahkeme tarafından verilecek.