AYM'den trafik cezası kararı: Polis tutanağının “üstün delil” sayılması hak ihlali

Anayasa Mahkemesi, alkollü araç kullanmadığı halde işlem yapılan Halil Palalı’nın başvurusunda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, polis tutanağının tek başına esas alınarak diğer delillerin dikkate alınmamasını hukuka aykırı buldu.

2019’da yaşanan olayda, Halil Palalı kendi adına kayıtlı otomobilde yolcu olarak seyahat ederken ATM’den para çekmek için araçtan indi. Bu sırada polis ekipleri Palalı’dan alkol testi yapmasını ve ehliyetini göstermesini istedi.

Palalı yolcu olduğunu belirtse de işlem yapıldı; alkol testini reddettiği yönünde rapor tutuldu, ehliyetini ibraz etmediği iddiasıyla para cezası kesildi ve ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu.

Palalı, cezanın iptali için açtığı davada ATM ve MOBESE kamera görüntülerinin incelenmesini ve tanıkların dinlenmesini talep etti. Ancak mahkemeler bu delilleri değerlendirmeden, kolluk tutanağını esas alarak cezayı onadı.

Tüm iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine başvuru Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

AYM: TUTANAK TEK BAŞINA YETERLİ DELİL SAYILAMAZ

AYM kararında, mahkemelerin başvurucunun sunduğu delilleri hiç incelemediği, sadece polis tutanağını esas alarak karar verdiği belirtildi. Bu durumun, adil bir değerlendirme yapılmadığı anlamına geldiği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesine karar verdi. Başvurucunun maddi tazminat talebi reddedilirken, ödediği harcın iadesi kararlaştırıldı.

AYM, kararında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Mahkemelerin, idari yaptırım kararlarında kolluk tutanaklarını tartışmasız kabul ederek diğer delilleri incelememesi adil yargılanma hakkını zedeler.”