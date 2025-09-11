AYM'den tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hakkında karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tahliye talebi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve ardından anjiyo olan Çalık, tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Ayrıntılar gelecek…