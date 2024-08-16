AYM, Dersim'de 2016'da öldürülen Ersin Demir için 'yaşam hakkı ihlali' kararı verdi

Dersim'de askeri operasyon sırasında öldürülen şoför Ersin Demir için Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 sene sonra 'yaşam hakkı ihlali' kararı verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan davanın ilk avukatı Hüseyin Aygün, “Ersin Demir’in aracı 20 Eylül 2016 günü Tunceli merkez Venk Köprüsü’nde tarandı. Ersin öldü. Savcının yaptığı ilk şey dosyayı karartmak oldu. Sulh Ceza Hakimliği, cinayetten bir hafta sonra dosyaya ulaşımı engelleyen gizlilik kararı verdi” dedi.

Ersin Demir’in aracı 20 Eylül 2016 günü Tunceli merkez Venk Köprüsü’nde tarandı.

Ersin öldü.

Savcının yaptığı ilk şey dosyayı karartmak oldu.

Sulh Ceza Hakimliği, cinayetten bir hafta sonra dosyaya ulaşımı engelleyen gizlilik kararı verdi. pic.twitter.com/frmZnsUVuG — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) August 16, 2024

Munzur Press'in aktardığına göre, AYM’nin 8 yıl sonra yaşam hakkı ihlali kararını verdiğini belirten Aygün, “Savcı, 7 yıl 11 ay boyunca Ersin’in öldürülmesine dair tek bir resmi görevliden ifade dahi almadı. Ve Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 yıl sonra “yaşama hakkı” ihlali (usul boyutuyla) kararı verdi. Mahkeme, devleti aileye manevi tazminat ödemeye de mahkum etti” dedi.

NE OLMUŞTU?

20 Eylül 2016'da Ovacık Karayolu Venk Köprüsü mevkiinde beyaz renkli bir minibüsün akşam saatlerinde Venk Köprüsü mevkiinde askerler tarafından hedef alınması sonucu şoför Ersin Demir yaşamını yitirmişti

Olayın ardından Tunceli Valiliği "İçinde 3 BTÖ mensubu bulunan araca dur ihtarı yapılmış, ihtara uymayan araçtan açılan ateş sonucu çatışma çıkmıştır. Çatışma sırasında 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir” açıklaması yapmıştı.