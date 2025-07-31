AYM: FETÖ’cü demek suç değil

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya hesabından, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Hocaefendi’ye açık mektup!” başlık yazısını "Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarıda... Açıklayan var mı..." ifadeleriyle paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı’nın şikâyetiyle Eminağaoğlu hakkında İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama başladıktan sonra Alçı şikâyetinden vazgeçerken Eminağaoğlu’na “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan bin 740 adli para cezası verildi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ’

Kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan Eminağaoğlu, “Müştekiler 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen lehine övücü sözler sarf ediyordu ve eleştirilmeleri doğal” dedi, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı. AYM ise “Anayasa'nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

‘FETÖ VE AKP’NİN YAPTIKLARINA KARŞI KOYDUK’

Kararı BirGün’e değerlendiren Eminağaoğlu şunları söyledi:

“Geçmişte Kütahyalı’nın ‘Hocaefendi’ye Mektup’ diye Sabah Gazetesinde seri olarak üç makalesi yayınlanmıştı. FETÖ'nün ve AKP'nin yargı üzerinden yaptığı işlemlere YARSAV'ı kurarak karşı koymamız nedeniyle, bu iki grubun baskıları karşısında, o seri makalelerin yazıldığı tarihe kadarki dönemde iki kez sürgün edilmem, iki kez yargılanmam, defalarca soruşturma geçirmem, FETÖ'nün yargı kolu sorumlusu olarak bile suçlanıp soruşturma geçirmem gibi bir çok işlemlere muhatap olurken, ROK bu konuda Hocaefendisine bağlılıklarını ve Ergenekon’cu diye bizlere yapılanların yerinde olduğu konusunda neredeyse en ateşli yazıları yazmaktan geri durmuyordu. 2019 yılında ROK'un bu yazıları gündeme gelince, Twitter sosyal medya hesabımda, ‘Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarda anlayan var mı? sözünün paylaşıldığını hatırlıyorum.

Sonra dava açılınca Nagehan Alçı yakınmasından vazgeçti. Rasim Ozan Kütahyalı yakınmasından vazgeçmedi ve hakaret suçundan ceza aldım. Mahkeme, Kütahyalı hakkında FETÖ konusunda hiç soruşturma açılmaması ve hakkında bu sözün kullanılmasını da aleyhime yorumlayıp hakkımda mahkûmiyet kararı verdi.

Kütahyalı hakkında soruşturma açılması gerekirken ceza alan, Twitter hesap sahibi de olarak ben oldum. Yaptığım başvuruda AYM iddianameye konu olan sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirtmiştir. Hakkımda oldukça fazla dava açılmasına ve bu davaların hepsinde beraat kararı verilmesi karşısında, Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir kimlik için ‘FETÖ’cü sözünü kullandığım gerekçesi ile mahkûm edilmek, benim hak ve özgürlüklerime yönelik en ağır bir saldırı olduğu gibi, Türkiye'de ifade özgürlüğünün durumunu gösteren ibret verici bir karar olmuştu.”