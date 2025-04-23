AYM ihlal kararı verdi, Yargıtay hükmü tanımadı

Haber Merkezi

Cezaevinde 32 yıldır tutuklu olan Hikmet Çalağan, ceza infaz süresini tamamlaması ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmiyor. MA’nın haberine göre, Maraş Türkoğlu L Tipi 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutulan Çalağan, 30 yıllık ceza infaz süresini tamamlamasına rağmen tahliye edilmedi.

Çalağan'ın tahliyesinin uzatılmasına, "hücre cezaları" gerekçe gösterildi. Çalağan'ın avukatı Alişan Şahin, 2023’te müvekilinin tahliye edilmemesi için AYM’ye başvuru yaptı. AYM, 2024 yılında Çalağan'ın tahliye edilmemesini ihlal saydı ancak tahliye gerçekleştirilmedi.

Avukat Şahin, "AYM hükmü tanınmadı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığımız itirazda da karşılık bulmadı. Yargıtay da AYM kararını tanımadı ve önceki verdiği kararda direndi. Yeniden AYM’ye başvurduk ancak üzerinden 1 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen halen başvuruyu hükme bağlamadı. Müvekkilimin özgürlüğünün elinden alınmasının bedelini hangi tazminat ödeyecek?” diye sordu.