AYM iptal etti, AKP yasa getirdi: TRT’ye kıyak torbası

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyecek hususları içerdikleri gerekçesiyle çok sayıda düzenlemeyi iptal etti.

AYM’nin iptal kararlarının ardından, AKP hükümetlerinde olağan hale gelen torba yasa uygulaması devreye sokuldu. Birbiri ardına TBMM’ye getirilen torba teklifler ile tartışmalı birçok düzenleme Meclis’ten geçirildi.

AKP’nin, AYM’nin KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden Meclis’e sunduğu torba tekliflere bir yenisi daha eklendi. İktidar, “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM’ye sundu. 25 Nisan’da Meclis’e sunulan kanun teklifinin amacı, “AYM tarafından verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla AYM kararlarının gerekçelerine uygun olarak iptal edilen hükümlerin kanunla düzenlenmesi” olarak açıklandı.

TRT GENEL MÜDÜRÜ MAAŞI

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavıyla alınacak personelde 35 yaş üst sınır olacak. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, AYM üyeleri arasından seçilecek.

Kanun teklifi en çok, “Tarafsız yayıncılık ilkesini ihlal ettiği” gerekçesiyle eleştirilen TRT’ye yarayacak. Bu kapsamda, AYM’nin iptal ettiği TRT Genel Müdürü’ne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine yönelik düzenleme kanun ile yeniden getirilecek. Bu kapsamda TRT Genel Müdürü’ne, en yüksek devlet memurunun aldığı aylık ödenecek.

KEYFİ ALIMLAR

TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek. Şirkette yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklığa gidilebilecek. Kurum tarafından kurulacak veya satın alınan şirketler, her türlü alım satımlarında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Kurum personeli Genel Müdür onayı ile TRT’ye ait şirketler ile TRT’nin ortağı olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı veya üyesi olarak görevlendirilebilecek.

TRT’de, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek. Personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek.