AYM, istismar davasında ‘yeniden yargılama’ dedi

Haber Merkezi

Cinsel istismar davasında “kötü muamele yasağının usul boyutunun” ihlaline kararı veren AYM, yargılamanın yeniden yapılmasına ve çocuğa tazminat ödenmesine hükmetti. Ankara'da 2009 yılında 14 yaşında olan A.Ç. isimli kız çocuğunun babası tarafından taciz edildiği iddiasıyla mahkemeye başvuru yapıldı. Anne tarafından yapılan başvuru üzerine Ankara Batı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine dair mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Karar Yargıtay tarafından da onandı.

Çocuğun avukatı Şahin Antakyalıoğlu, “sağlık raporların dikkate alınmaması” ve “porno filmler izleyen babanın bilgisayarın incelenmemesi” nedeniyle etkili bir yargılama yapılmadığını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

TAZMİNAT ÖDENECEK

AYM, “kötü muamele yasağının usul boyutunun” ihlal edildiğine karar vererek, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılmak üzere kararının bir örneğini Ankara Batı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. AYM ayrıca, küçük çocuğa 20 bin TL manevi tazminatın ödenmesine de karar verdi.

Ödemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde yasal faiz uygulanmasına da hükmetti.