AYM kararı Resmi Gazete'de: Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Türkiye Gençlik Partisi'nin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle, dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verildi.

Güncel 06.08.2024 00:58 Giriş: 06.08.2024 00:58

Güncelleme: 06.08.2024 01:00 Kaynak: ANKA

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