AYM kararına uyun

Haber Merkezi

Meclis cezaevinde tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay için muhalefetin çağrısı üzerine yarın olağanüstü toplanacak. Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesinin verdiği "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" yönündeki kararın uygulanması için TBMM Başkanlığına başvuru yaptı.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Başkan Erinç Sağkan imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, Anayasa Mahkemesinin 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararının Genel Kurulda okutulmak suretiyle, önceki işlemin yok olduğu şeklindeki tespitin Genel Kurula bildirilmesi istendi. Dilekçede, "Can Atalay’ın milletvekilliğine bağlanan her türlü sonucun gerçekleşmesinin sağlanmasının, bir milletvekilinin tutuklu alıkonulmasının mümkün olamayacağından, bu durumun sonlanması için gerekli girişimlerin TBMM Başkanlığı tarafından yapılarak takip edilmesinin" anayasal bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

CAN ATALAY DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis Başkan vekilliği sırası CHP’li Gülizar Biçer Karaca’da olduğu halde TBMM Genel Kurulu’nu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yöneteceğini bildirdi.

Günaydın’ın X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Meclis Başkan vekilliği sırası Gülizar Biçer Karaca’da olduğu halde, ‘olağanüstü toplantılarda sıra gözetilmez, Numan Kurtulmuş’un tercihi bu yönde’ gerekçesiyle oturumu Bekir Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı. Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir meziyet” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırmıştı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00’te toplantıya çağırmıştır.’’ ifadeleri kullanılmıştı.