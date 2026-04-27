AYM, katliamı bir kez daha akladı

HABER MERKEZİ

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından düzenlenen, 103 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı saldırıya dair adalet arayışı sürerken, Anayasa Mahkemesinden (AYM) tepki çeken bir karar geldi.

Katliama ilişkin ceza yargılamasında verilen karara karşı 239 katılan adına yapılan başvuru, AYM tarafından “kabul edilemez” bulundu.

Başvuru, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Ağustos 2018 tarihli kararına karşı yapıldı. AYM'nin kararı ise önceki gün tebliğ edildi. AYM, başvuruya konu tüm ihlal başvurularını reddetti. Söz konusu davada, tutuklu 19 sanıktan 9’una 'anayasal düzeni ihlal', 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından; diğer 9 sanığa ise 'terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği' ile 'patlayıcı madde bulundurma' gibi suçlardan cezalar verilmişti. Ancak ailelerin avukatları, kararın kamu vicdanını tatmin etmediğini ve saldırının nasıl gerçekleştiği ile olası ihmallerin yeterince araştırılmadığını vurguladı.

Başvuruda, saldırı öncesinde istihbarat birimlerinin bilgi sahibi olduğu, ancak gerekli önlemlerin alınmadığı; ayrıca bazı kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmadığı kaydedildi. Avukatlar, İçişleri Bakanlığı raporları, teknik takip kayıtları ve tanık beyanları gibi delillerin yargılama sürecinde göz ardı edildiğini belirtti.

Dava sürecinde sadece katliam sorumlusu IŞİD’li sanıkların bir kısmının yargılandığı ve cezalandırıldığı, çeşitli düzeylerdeki kamu görevlilerinin sorumluluğunun üzerinin örtüldüğü, insanlığa karşı suçun yok sayıldığı ve IŞİD’li faillerin bile sorumluluklarının ortaya konulmadığı belirtildi.

AYM kararında ise başvurunun yalnızca bireysel başvuru kapsamı ve sunulan belgeler çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek, 'devletin yükümlülüklerine ilişkin açık bir ihlal bulunmadığı' savunuldu.