AYM, “KHK'li tazminat alamaz” hükmünü oy birliğiyle iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ve daha sonra iade edilen kamu görevlilerine ilişkin KHK hükmünü iptal etti.

AYM'nin Danıştay 5. Dairesi'nin iptal başvurusu üzerine aldığı karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 13 Şubat 2018 tarihli ve 7098 sayısı OHAL KHK'sinin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasının 4. cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Evrensel'in haberine göre; itiraz konusu maddenin "OHAL KHK'siyle doğrudan kamu görevinden çıkarılıp başka bir OHAL KHK'si ile görevine iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarını" hükme bağladı. Kararda iptal gerekçeleri ise şöyle açıklandı:

“Kural, OHAL süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkân vermektedir. Başka bir ifadeyle kural olağanüstü hâl süresiyle sınırlı bir düzenleme öngörmemektedir. Bu nedenle kurala ilişkin incelemenin Anayasa'nın olağan dönem kuralları yönünden öngördüğü denetim rejimine göre yapılması gerekir.

Anayasa Mahkemesi 30 Haziran 2022 tarihli ve E.2018/137, K.2022/86 sayılı kararında OHAL KHK'sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon) tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralı iptal etmiştir.

İtiraz konusu kural açısından söz konusu karardan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır.”