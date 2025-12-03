AYM'nin 6 siyasi parti için mali denetim kararları Resmi Gazete'de: Bir parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesinin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020, As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

As Parti genel merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına da oybirliğiyle karar verildi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.