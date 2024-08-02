AYM'nin web sitesine erişim sağlanmaya başladı

İktidar ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasındaki gerilim tırmanırken Yüksek Mahkeme'nin İletişim Başkanlığı'na ilişkin kararının sosyal medyadaki paylaşımı kaldırıldı. Saat 14.11 itibariyle ise AYM'nin söz konusu kararına web sitesi üzerinden ulaşılabilse de AYM'nin web sitesine erişim konusundaki aksaklık uzun süre devam etti. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, saat 21.50 civarında açıklama yaparak "Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunlar giderilmiş ve sayfa erişime açılmıştır" dedi.

İktidar ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilim sürerken, bir süredir kararlarıyla AKP-MHP blokunun hedefinde olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) resmi web sitesine gün boyu ulaşım sağlanamadı.

Ayrıca AYM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali" paylaşımını da daha sonra kaldırdı.

Sabah saatlerinde yapılan AYM’nin WhatsApp kanalından da yapılan paylaşım daha sonra silindi.

AYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada kararın erişime açık olduğu ancak internet trafiğindeki yoğunluk sebebiyle web sitesine erişim sağlanamadığı ifade edildi.

Saat 14.11'de ise AYM'nin WhatsApp kanalı üzerinden "66 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının Konu Bakımından Yetki Yönünden İptali" kararı yeniden paylaşıldı.

Öte yandan AYM'nin web sitesine erişimde gün boyu sıkıntı yaşanırken kullanıcılar Resmi Gazete'de yayımlanan karara ulaşabildi.

BİR SAAT İÇERİSİNDE KALDIRILDI

AYM, web sitesi üzerinden yayınladığı karar ile önce İletişim Başkanlığı'nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek yetkilerini iptal ettiğini duyurdu.

Kararın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecek temel haklar ve özgürlükler kapsamında alındığı bildirildi.

AYM, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı kararın paylaşımını bir saat geçmeden sildi ve resmi internet sitesi üzerinden de kaldırdı.

AYM'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin AYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ilgili kararın erişime açık olduğu ancak internet trafiğindeki yoğunluk sebebiyle web sitesine erişim sağlanamadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyuna Duyuru,



66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır.… — Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) August 2, 2024

"Kamuoyuna Duyuru, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır. Bilgilerinize duyurulur."

AYM: AKSAKLIK GİDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, "Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunlar giderilmiş ve sayfa erişime açılmıştır" açıklaması yaptı.