AYM önünde nöbet var

Ahin ASLAN

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan ‘katliam yasasının’ bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın esastan görüşecek. Türkiye’nin her yerinden yaşam hakkı savunucuları da yarın Ankara’ya gidecek ve tüm gün AYM karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda nöbette olacak.

‘‘Yasa iptal olana dek sokakları terk etmeyeceğiz’’ diyen yaşam savunucuları bir kez daha, AYM’ye ‘‘Yasayı iptal et’’ çağrısı yapacak. Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada ‘‘AYM sokakta yaşayan hayvanların toplatılıp, sistematik şekilde katledilmesinin önünü açan yasanına karşı, ‘Yaşam haktır’ demek için 7 Mayıs’ta tüm gün yaşam nöbetindeyiz. Haktan, hukuktan, yaşamdan yana olan herkesi birlikte ses yükseltmeye çağırıyoruz. AYM yasayı iptal et’’ ifadeleri yer aldı.

Yaşatacağız Platformu da açıklamasında ‘‘AYM 9 ay sonra nihayet katliam yasasını görüşüyor! Bu tarihi günde hayvan dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. 7 Mayıs Çarşamba günü kalabalık şekilde Ankara’da AYM önünde buluşuyoruz’’ denildi.

Muhalefet milletvekilleri ve hayvan hakları savunucularının tepkilerine rağmen mecliste kabul edilen yasa 2 Ağustos’ta jet hızıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. CHP, söz konusu kanunda yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024’te AYM’de dava açmıştı. AYM, davanın esastan görüşülmesine karar vermişti. AYM, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 maddesinden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı, 7 Mayıs Çarşamba günü esastan görüşmek üzere gündemine almıştı. Hayvan hakları savunucuları, hayvanların katledilmesinin önünü açan 7527 sayılı yasanın iptal edilmesi talebiyle Türkiye genelinde başlattıkları kampanyada topladıkları 100 bin imzayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunmuştu.