AYM, pasaport engelini iptal etti

Ahin ASLAN

Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığı’nın "memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu" gerekçesiyle pasaport yasaklama yetkisi iptal edildi.

Yetkinin Anayasa’da öngörülen sınırlama sebeplerine aykırı olduğuna dikkat çeken yüksek mahkemenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla Anayasa’nın 23. maddesi uyarınca yurtdışına çıkma özgürlüğünün ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği ve hâkim kararı güvencesine bağlandığı gözetildiğinde kuralla yurtdışına çıkabilmenin idarenin yetkisine bırakılarak Anayasa’da belirtilen sınırlama sebeplerine bağlanan hâkim kararı güvencesinin ihlal edildiği görülmektedir. Anayasa’nın sözüne ve öngörülen sınırlama sebeplerine aykırı olarak sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.”