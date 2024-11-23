AYM, polis şiddetine ihlal kararı verdi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), polis şiddetine maruz kalan İsmail Kardaş’ın yaptığı başvuruda, “kötü muamele yasağının ihlal edildiğine” hükmetti.

MA’nın haberine göre, Diyarbakır’da görülen "KCK davası" duruşması ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 12 bağımsız adayı veto etmesine yönelik protestolarda gözaltına alınan ve 2011’de tutuklanan Kardaş, gözaltı biriminde, güvenlik görevlilerinin aracında, hastane koridoru ve doktor odasında darbedildi. Başvuruyu karara bağlayan AYM, "Kötü muamele yasağının" ve "eziyet yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine" hükmetti.

Avukat Rehşan Bataray Saman karara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “AYM, güvenlik görevlilerinin kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğini ve etkili bir kovuşturma ve soruşturma yürütülmediğini, yargılamanın uzun süre sürüncemede kaldığı, tarafsız bir soruşturma yürütülerek delillerin toplanmadığı gibi birçok tespitte bulundu."