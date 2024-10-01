AYM, sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti

Emek Servisi

Anayasa Mahkemesi (AYM), metal işçilerinin sendikal haklarının engellendiğine hükmetti. Birleşik Metal-İş Sendikası, yetkili olduğu üç ayrı işyerinde kendilerine karşı açılan yetki itirazı davalarını AYM’ye taşıdı. AYM, sendika hakkının ihlal edildiğine hükmederek sendikaya 70 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamız; Salko Bisiklet, Nuhtel Makina ve Günsan Elektrik işyerlerine ilişkin yapılan yetki tespitine karşı işverenler tarafından açılan itiraz davalarının uzun yıllar sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi uzun süren yargılama süreçleri nedeniyle ‘sendika hakkının ihlal edildiğine’ hükmetti" denildi.

İşyerlerindeki yetki tespiti süreçlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken sendikanın açıklaması şöyle: "Yargılama süreçleri işverenlere işyerini sendikasızlaştırmak, sendikaya üye olan işçileri işten çıkarmak veya baskı ve tehditle üyelikten istifa ettirmek için zaman kazandırmaktadır. Gerekli maddenin ‘İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurmaz’ olarak değiştirilmelidir."