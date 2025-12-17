AYM, Tayfun Kahraman’ın tahliyesi yönündeki tedbir talebini reddetti, sağlığı ve cezaevi koşulları takip edilecek

Anayasa Mahkemesi, gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi yönündeki tedbir talebini reddetti. Yüksek Mahkeme, başvurucunun yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tedbir talebini ise kabul etti. Başvurucunun tutulma koşullarının, sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip altında tutulmasına, sağlık durumu gerektirdiği takdirde hastanede yatarak tedavi görmesi de dahil gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, daha önce Tarfun Kahraman'ın bireysel başvurusunda, "hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine" karar vermişti.

İhlal kararı üzerine Ağır Ceza Mahkemesine başvuran başvurucu, yeniden yargılama yapılmasını ve MS (Multiple Skleroz) hastalığının yarattığı sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etmişti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi reddetmesi ve Kahraman'ın bu karara yaptığı itirazın da reddedilmesi üzerine, Kahraman'ın avukatları 27 Kasım 2025'te Anayasa Mahkemesine yeniden bireysel başvuruda bulunarak tedbir talebinde bulundu.

Tedbir talebinde; "hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına dair Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına ve hakkı ihlal edilen kişinin sağlık durumu dikkate alınarak tahliye edilmesine yönelik talebin ilgili yargı merciince reddedilmesi nedeniyle kişinin tahliye edilmesine karar verilmesi" istendi.

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜMÜ TEDBİR TALEBİYLE İLGİLİ ARA KARAR KURDU

Tedbir talebine ilişkin 3 Aralık 2025'te ara karar kuran Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucunun tahliye edilmesine yönelik tedbir talebini "bu aşamada" reddetti. Başvurucunun "yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik" tedbir talebi ise kabul edildi. Yüksek Mahkeme, başvurucunun tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip altında tutulmasına, sağlık durumu gerektirdiği takdirde hastanede yatarak tedavi görmesi de dahil gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Birinci Bölüm, gereğinin yerine getirilebilmesi için kararın bir örneğinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, tedbir kararının uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin ivedilikle bilgilendirilmesine karar verdi.

"CEZAEVİ KOŞULLARINDA TUTULMASININ SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURDUĞUNA DAİR BİR SAĞLIK RAPORU YOK"

Ara kararın gerekçesinde, başvuru dosyasında, başvurucunun ceza infaz kurumu koşullarında tutulmasının sağlığı açısından tehlike oluşturduğuna dair herhangi bir sağlık raporu bulunmadığı gibi başvurucunun tedavi imkanlarından faydalanmakta zorluk yaşadığına ilişkin bilgi de bulunmadığı belirtildi. Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca başvurucu Kurumun koşullarının sağlık durumu için elverişsiz olduğu ileri sürse de sözünü ettiği koşullar hakkında bilgi vermemiştir. Kaldı ki başvuru evrakından, gerektiği durumlarda başvurucunun gerekli tıbbi yardıma erişme imkanına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurucunun temel haklarına yönelik ihlal veya ceza infaz kurumunda tutulmaya devam edilmesi nedeniyle telafisi mümkün olmayan önemli zararlara uğrama konusunda gerçek ve yakın bir riskle karşı karşıya kalabileceği değerlendirilmemiştir. Bu noktada Anayasa’nın tutuklu veya hükümlü bir kimsenin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması için devlete genel bir zorunluluk getirmediği ifade edilmelidir. Açıklanan nedenlerle başvurucunun tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir. Bununla birlikte başvurucunun kronik bir rahatsızlığının bulunması nedeniyle tedbir talebi, başvurucunun yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması bağlamında da ele alınmalıdır."

Anayasa’nın 17. maddesinin, ceza infaz kurumlarında tutulan bir hükümlü veya tutuklunun içinde bulunduğu şartların insan onuruna yakışır bir şekilde olmasını da koruma altına aldığı vurgulanan gerekçede, ceza infaz kurumlarında tutulmanın pratik gerekleri çerçevesinde, mahkumların sağlık ve esenlikleri gibi hususların yeterli bir şekilde güvence altına alınması ve gerekli tıbbi yardımın sağlanmasının da insan onuruna yakışır koşulların sağlanması için gerekli olduğu ifade edildi.

Gerekçede, "Sürekli takip edilmesi gereken kronik bir hastalığının bulunduğu dikkate alındığında yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için başvurucunun sağlık durumunun takip edilmesi ve gereken tıbbi teşhis, tetkik ve tedavi olanaklarından faydalanması konusunda tedbir kararı verilmesi gerekir" denildi.