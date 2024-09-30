AYM yasayı bir an önce iptal et

Haber Merkezi

Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören “katliam yasası’’na yönelik itirazlar ve tepkiler sürüyor.

Yaşam hakkı savunucuları, Meclis açılmadan önce dün İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muğla ve Antalya’da katliam yasasına karşı ses yükseltti. Yaşam savunucuları, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ‘‘Halk bu yasayı istemiyor. Onlar öldürmek istiyor, biz yaşatacağız’’ diyerek hep bir ağızdan haykırdı.

YASAYI GERİ ÇEKİN

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri dün Kolej Metro çıkışında buluştu. ‘‘Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin #Sokaktayım yanındayım-AYM yasayı iptal et’’ yazılı pankartın arkasında toplandı. Topluluk, ‘‘Kurtuluş yok tek başına, ya tüm türler ya hiçbirimiz”, “Dünya yerinden oynar dünya yerinden oynar, hayvanlar özgür olsa’’ sloganları attı. “Katliamı durduracağız, yasayı sokakta biz yazacağız!” başlıklı yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Bu ülkede katliam var. Türkiye’yi yöneten AKP-MHP bloğu, 129 gün önce sokakta yaşayan hayvanları katletmeye dönük yasa tasarısını meclisin gündemine getireceğini söyledi. Yasayı hızla komisyona taşıdılar, yaşam hakkı savunucularından kaçırarak, yasa aleyhine konuşma yapan vekil ve uzmanların sözlerini keserek komisyondan geçirdikleri yasayı, yine yangından mal kaçırır gibi meclise taşıdılar ve yasalaştırdılar.

Biliyoruz ki Türkiye’de hayvan katliamları bu yasayla başlamadı. 20 yıldır yürürlükte olan 5199 sayılı yasa çoğu belediye tarafından uygulanmadı. Yasanın 6. maddesinde yerel yönetimlere kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma sorumluluğu veren, öldürmeyi değil yaşatmayı amaçlayan bu yasa 20 yıldır uygulanmadı. Görevini yerine getirmeyen belediyelere ses çıkartılmadığı gibi, toplanan, öldürülen, hapsedilen hayvanlar da görmezden gelindi. Yetmedi, hayvanlara dönük nefret cinayetleri işleyen failleri cezasızlıkla ödüllendirdiler. Kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına karar verme hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuz? Siz öldürmeyi isterken bizler tüm canlılar için en temel hak olan yaşam hakkı için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. AKP-MHP bloku artık bu ülkeyi yönetemiyor! 1910 yılında İstanbul’un köpekleri Sivriada’da ölüme terk edildiğinde İstanbullular katliama tepki göstermiş ve adanın adı o günden bugüne Hayırsızada olarak anılmıştı. Şimdi Türkiye’yi koca bir Hayırsızada’ya çevirmeye çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz!’’

SES ÇIKAR

Açıklamada dosyanın Anayasa Mahkemesi’nde olduğu hatırlatılarak Anayasa Mahkemesi’nin bu yasayı derhal iptal etmesi gerektiği vurgulandı.

İzmir’de ise Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğu Meydanı’na yürüyen yaşam savunucuları hayvanların sesi olmak için bir araya geldiklerini belirterek, mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Ülkenin her yerinde her saniye bir hayvan işkence ve ölüme mahkûm bırakılıyor. İktidarın en iyi bildiği şey failleri aklamak. Zehirlenen tüm hayvanlar için yürüyoruz. Hayvan cinayetlerine karşı ses çıkar.’’

Öte yandan İstanbul’da Maltepe Miting Alanı, Antalya’da Attalos Meydanı ve Eskişehir Köprü Başı ve Muğla Datça’da Berkin Elvan Anıtı önünde bir araya gelen yaşam savunucuları yasanın iptalini istedi.