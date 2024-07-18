AYM'ye, Çevre Bakanlığı'na ve Adli Tıp'a dikkat çeken atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alınırken Anayasa Mahkemesi üyeliğine ismi Bodrum'da Mandarin Oriental’de iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği iddiasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı seçildi. Bir dikkat çekici değişiklik ise Adli Tıp'ta yaşandı; Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, Adli Tıp'ta değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başanklığına ise Hakkı Susmaz atandı. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10. maddeleri uyarınca Doç. Dr. Metin Kıratlı seçilmiştir."

ÇEVRE BAKANLIĞI'NDA 9 GÖREVDEN ALMA

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da değişikliğe gidildi. Karara göre bakanlıkta, Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit ve Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık olmak üzere 9 isim görevden alındı.

Bakan Yardımcılıklarına Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğüne Eyyüp Karahan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Oral, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Banu Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Kasım Yenigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen, Personel Genel Müdürlüğüne Halil Erdoğan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aytaç Yüksel, Strateji Geliştirme Başkanlığına Yusuf Alperen Ayar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaylacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Maliki Ejder Batur olmak üzere 18 atama gerçekleştirildi.

ADLİ TIP BAŞKAN YARDIMCISI'NIN YERİNE GENÇLİK BAKANLIĞI'NDAN BİR İSİM ATANDI

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

Tokat Valiliğine ise, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

168 BİN LİRALIK HESAP İDDİASI

AYM üyeliğine atanan Metin Kıratlı'nın Bodrum'da Mandarin Oriental’de iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödediği yönündeki iddialar gündeme gelmiş, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi ilgili habere erişim engeli getirmişti.